Aktaş'tan iftar sofrasında birlik mesajı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Harmancık İlçesi'nde düzenlenen iftar programında birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Ramazanın manevi iklimini Osmanlı coğrafyasında bulunan Balkan ülkelerinde en güzel şekilde yaşatan Bursa Büyükşehir Belediyesi, ilçe iftar programlarına ise Harmancık'tan başladı.

Harmancık Belediye binası bahçesinde düzenlenen ve ilçe halkının yoğun ilgi gösterdiği iftar programına katılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, iftar öncesi alandaki masaları tek tek gezip, vatandaşlarla sohbet etti. Ezanın okunmasıyla birlikte orucunu ilçe halkıyla birlikte açan Başkan Aktaş, yemek sonları yaptığı konuşmada ise birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Hafta sonu Makedonya ve Batı Trakya'da iftar ve sahur programlarına katıldığını hatırlatan Başkan Aktaş, “Belki biz bu iftar sofralarına alışığız ve sık sık bu sofralarda buluşuyoruz. Ancak birileri bu sofralara kavuşabilmek adına büyük heyecan içindeler. Bizim Batı Trakya'da azınlık konumunda olan 150 bin Türk soydaşımız var. Müftülüğün kapısına veya sivil toplum kuruluşunun kapısına isim yazmaya, tabela takmaya bile müsaade etmiyorlar. O insanlar bunca kısıtlı imkâna rağmen dinlerini, diyanetlerini, örf ve adetlerini yaşamaya çalışıyorlar. Birlik ve beraberlik bizim olmazsa olmaz en önemli zenginliklerimizden biri. Her şeyi tartışalım ancak birlik ve beraberliğimize halel getirecek her türlü davranıştan kaçınalım. Bugün Harmancık'tayız ve bundan sonra da diğer ilçelerimizde iftar programlarımız olacak. Amaç bir arada olmaktı. 31 Mart seçimlerinde verdiğiniz destekler için de teşekkür ediyorum. Artık konuşma değil, icraat zamanı. İnşallah ilçe belediyesiyle elbirliğiyle ne güzel işler yapacağımızı hep birlikte göreceksiniz” dedi.

Harmancık Belediye Başkanı Yılmaz Ataş da ilçe halkını aynı iftar sofrası etrafında buluşturan organizasyon nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a teşekkür etti.