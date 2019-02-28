Aktaş'tan İTSO yönetimine ziyaret

Ziyaret esnasında konuşan İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, “Başkanlarım İnegöl'ün ekonomisini, odamızı ve kapasitesini biliyorlar. İnegöl Ticaret ve Sanayi Odamız bu şehrin ekonomisine en ileri derecede yön veren bir kurumdur. Bu kurum aynı şekilde görevini en üst seviyede yapmaya devam edecektir. 31 Mart'ta gerçekleştireceğimiz yerel seçimlerin de İnegöl'ümüze, Bursa'mıza ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Göreve talip olan başkanlarımıza ve siyasi partilerimize başarılar diliyorum” dedi.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ise, “Seçim sath-ı mâilindeyiz. Her partinin yaptığı gibi biz de şehri yöneten, büyümesine, kalkınmasına ve üretmesine katkı sağlayan değerlerimize nezaket ziyaretlerinde bulunuyoruz. Belediye Başkanımız 13,5 yıl burada emek verdi, bu şehirde eserler bıraktı. Bizler de 15 aydır belediye başkanı olarak görev yapıyoruz. Aynı zamanda belediye başkan adayı olarak tekrar göreve talibiz. Allah nasip ederse, milletimiz teveccüh gösterirse sanayicimiz, işletmecilerimiz, üreticilerimiz, esnafımız, işçimiz, emeklimizle beraber kafa kafaya vererek şehri en güzel yerlere getirmek istiyoruz. Elimizde geçmiştekinden daha fazla imkânlar var. Alinur Başkanımızın Bursa'da Belediye başkan adayı olması şehrimiz adına bir avantajdır. Bu dönem bu avantajımızı da kullanmak istiyoruz. Genç bir ekiple huzurunuza çıkıyoruz” şeklinde konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise şunları söyledi:

“Bursa'nın 17 ilçesini geziyoruz. Bugün de İnegöl'deyiz. Şehrin bütününe talip olan çalışmalar yapıyoruz. Heyecanımızı, derdimizi, bilgimizi, tecrübemizi, eksiklerimizi istişare ediyoruz. İnegöl'de önemli faaliyetler yapıyorsunuz. Ekonominin zor zamanlar yaşadığı bu günlerde tutunabilmek adına önemli çalışmalara imza atıyorsunuz. Bu noktada sarf edilen emekler çok önemli. Bu iş rakibimin ve Genel Başkanının da o kadar çok dikkatini çekmiş ki CHP Genel Başkanının 15 dakikalık konuşmasının 5 dakikasında İnegöl'e yer verildi. Bir İnegöllü olarak çok mutlu oldum. İnegöl'de fuar alanı yapacağız, tasarımcılar getireceğiz, İnegöl mobilyasını dünya ile buluşturacağız dediler. İnegöl bunu yıllardır yapıyor. Bunu kendime mal etmek durumunda değilim, her bir paydaşın ciddi katkısı var. Bu manadaki yaptığınız çalışmaları Cenab-ı Allah karşılıksız bırakmasın.”