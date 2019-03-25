Akyel: "Herkesi görmek istedik"

Lig Beyaz Grup ekiplerinden İnegölspor'da Teknik Direktör Fatih Akyel, sahalarında 5-1 mağlup ettikleri Manisaspor maçına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Akyel, maçın ardından yaptığı açıklamada, "Bizim için iyi bir galibiyet oldu. Manisa takımının biliyorsunuz kötü bir gidişatı var. 3. Lig'e düştüler. Biz maçta genç oyuncularımıza da, oynamayan oyuncularımıza da şans verdik. Herkesi görmek istedik. Şanslarını iyi değerlendiren oyuncularımız oldu. Takım halinde iyi top oynadık. İlk golü erken bulduk. Rakibimizin direnci de erken gol bulunca kırıldı. Yani iyi bir futbol oynadık. Rakibimiz ne kadar genç olsa da, biliyorsunuz zaman zaman dirençli maçlar gösterdiği oldu. Onun için biz de dirençlerini erken kırdık. Rakibimizin durumu ortada. Biz kazandık, mutluyuz. 3'te 3 yaptık. 3 haftadır gelen bir galibiyet serimiz var. Bu galibiyetlerimizi devam ettirdik. Her seferinde söylediğimiz gibi alabildiğimiz kadar puan alıp, yolumuza devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.