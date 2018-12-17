Akyel: "Kendi sahamızdaki maçları kazanacağız"

Lig Beyaz Grup ekiplerinden İnegölspor Teknik Direktörü Fatih Akyel, hafta sonu deplasmanda 3-1 galip geldikleri Ankara Demirspor maçı ile ilgili değerlendirmede bulundu.

Akyel, maçın ardından yaptığı açıklamada, "Ankara Demir maçı bizim için çok zor geçti. Eyüp mağlubiyetinden sonra oyuncularımızın üzerinde bir baskı vardı. Oyuna biraz tedirgin başladılar. Maçın hemen başında 1-0'da geriye düştük. Ama maalesef yediğimiz gol bir hakem hatası. Stoperimiz Volkan'a çok bâriz bir şekilde faul yapıldı. Hatta 20 saniyeye yakın yan hakem ile orta hakem bir birine baktılar, golü vermediler. Ama sonra golü verdiler. Hatta Volkan'a da hakem 'Ben göremedim' demiş. Lakin 4. hakem faul olduğu konusunda hakemi devre arasında uyarmış. Tabii biz o ara golü yedik. Buna rağmen devreyi 1-1 berabere bitirdik. Maçın ilk 15-20 dakikası bir tutuk futbolla başladık. Ama ilk devrenin son 15-20 dakikası futbol oynamaya başladık ve golü bulduk. Pozisyonları bulduk. Maçın ikinci yarısında da rakibe hiç pozisyon vermedik ve neticesinde galip geldik. 3 gol atmasını bildik. Ahmet Hakan 2 çok şık gol vuruşu yaptı. Güzel bir galibiyet oldu. Bütün oyuncularımız fedakârca oynadı. Kazanmak için oynadılar. İlk devresinin son yarım saatinden itibaren maçın sonuna kadar hakim olan bizdik. Pozisyona da giren bizdik. Rakibimize pozisyon vermedik. Yediğimiz golde yine şaibeli bir goldü maalesef, ama iyi bir futbol oynadık" dedi.

Akyel, "Güzel deplasman galibiyetleri alıyoruz. İkinci devre inşallah kendi sahamızda da maçlar kazanacağız. Biz Amed maçından bu tarafa 5 maçlık bir hedef koymuştuk. Baktığınız zaman 5 maçın 3 maçını deplasmanda kazanmışız, 1 maçta Eyüp'e mağlup olduk, 1 maçta Gümüşhane ile berabere kaldık. 5 maçta 3 galibiyet 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet almış olduk. Eğer Eyüp'ü yenebilseydik, devreyi 23 puanla bitirebilirdik. Daha tatlı bir puan olurdu. Ama 2. devre Eyüp maçını telafi edebilmek için ekstra bir galibiyet almamız gerekiyor. Fena puan toplamadık. Biz geldiğimizde takımın 3-4 puanı vardı. Zorlu rakiplerle oynadık. İnşallah 2. devre iyi başlayacağız. İyi hazırlanacağız. Şimdi bir kamp dönemimiz var. Yönetimimizle oturup konuşacağız. Güzel işler yapmak istiyoruz. 2. devre daha sağlıklı daha düzgün daha çok koşan, agresif, isteyen ve yukarılara tırmanmak isteyen bir takım oluşturmak istiyoruz. Oyuncularımız ilk devre itibariyle zaman zaman inişli çıkışlı performanslar gösterdiler" diye konuştu.