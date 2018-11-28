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Akyel: "Zor bir maç bizi bekliyor"

TFF 2.

Lig Beyaz Grup ekiplerinden İnegölspor'un Teknik Direktörü Fatih Akyel, pazar günü saat 13.30'da deplasmanda karşılaşacakları Sancaktepe Belediyespor maçıyla alakalı açıklamalarda bulundu.


Bordo beyazlı ekip, Sancaktepe Belediyespor maçı hazırlıklarını kulüp tesislerinde yaptığı çalışma ile sürdürdü. İdman öncesi açıklama yapan Teknik Direktör Fatih Akyel, "Sancaktepe sezon başından beri iyi bir çıkış yakaladı. Genç ve dinamik bir ekip. Güzel şeyler yapıyorlar. İyi takımlar. Biz de bildiğiniz gibi 6-7 haftadır iyi bir futbol oynuyoruz. Zaman zaman kazanıyoruz, zaman zaman berabere kalıyoruz, ama bunlar hep iyi futbolla yapıyoruz. İyi bir toparlama süreci geçiyoruz. İnşallah Amed maçındaki gibi mücadelemizi deplasman maçında gösterip, oradan puan ya da puanlarla dönmek istiyoruz. Elimizden geleni yapacağız. Takımımız iyi oynuyor. Gümüşhane maçında iyi mücadele ettik. Pozisyonlarımızda var. Dediğim gibi Sancaktepe'de iyi bir takım. İstanbul'da güzel bir maç olacak. Zor bir maç bizi bekliyor. Şu anda Raif'in sakatlığı var. Onun haricinde ufak tefek sakatlıkları olan oyuncularımız var. Onlarda maç saatine kadar düzelecekler" diye konuştu.

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