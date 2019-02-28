Akyüz, Anadolu Ligi'nde yıldızlaştı

Mustafakemalpaşa Belediye Spor Güreş Takımı'nın minderdeki başarıları sürüyor.

Şubat ayında Bursa ve Balıkesir'de düzenlenen turnuvalarda 9 madalya kazanan güreşçiler, Yıldızlar Ligi'nde de yüzleri güldürdü. Yıldızlar Anadolu Ligi'nde 41 kiloda mindere çıkan Samet Akyüz, turnuvada 3. olarak önemli bir başarıya imza attı. Genç güreşçi bu derecesiyle 22-24 Mart'ta yapılacak yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazandı.