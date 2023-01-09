Alabaş geleneği TÜBİTAK'ta yarışacak

Mustafakemalpaşa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu, bu yıl 17'ncisi düzenlenecek olan TÜBİTAK 2204/B Ortaokullar Araştırma Projesi Yarışması'nda, 200 yıllık “Alabaş Geleneği” projesi ile boy gösterecek.

Savaş zamanı düşmana korku salmak için uygulanan ve bugüne kadar yaşatılan “Alabaş Geleneği” her Kurban Bayramı'nın 2'nci gününde bir etkinlik çerçevesinde kırsal Şehriman Mahallesi'nde gerçekleştiriliyor. Kesilen hayvanların derilerinin giyilerek yüzlere maske geçirilen ve ellere alınan baltalarla tek tek herkesin korkutulduğu ilginç geleneğin iki asırlık tarihsel birikimi, Kız İHL proje ekibi tarafından literatüre kazandırılması amacıyla TÜBİTAK'a sunulacak.

Gençleri gözlem yapmaya teşvik etmek ve belirlenen temalar ile ilişkilendirilen özgün fikirleri araştırma projesine dönüştürmek amacıyla düzenlenen TÜBİTAK 2204/B Ortaokullar Araştırma Projesi Yarışması için tanıtım çalışmaları başladı. TÜBİTAK'ta daha önce ulusal başarılar kazanan Mustafakemalpaşa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu, bu yıl ki yarışmaya “Alabaş Geleneği” projesiyle katılacak.

İngilizce Öğretmeni Serkan Zengin'in koordinatörlüğünde 7'nci sınıf öğrencileri Zeynep Özdemir, Elif Sude Akın ve Nisa Demirhan'ın kültürel miras alanında hazırladıkları Alabaş Geleneği projesi, Belediye Hizmet Binası'nda açılan sergiyle tanıtıldı.

Kültürel miras gün yüzüne çıkacak

İki yüz yıllık geleneğin görseller eşliğinde anlatıldığı projenin tanıtımına, Belediye Başkanı Mehmet Kanar, Milli Eğitim Müdürü Veysel Çalık, Şehriman Muhtarı Erol Burhan ve Şehriman Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği üyeleri katıldı.

Projenin tanıtımına yönelik olarak hazırlanan kostüm ve görsellerin sergilendiği programda, Mustafakemalpaşa'ya 22 kilometre uzaklıktaki 159 nüfuslu kırsal Şehriman Mahallesi'nde yaşatılan gelenek hakkında bilgiler verildi.

2021 yılında “Mustafakemalpaşa'nın Unutulan Tarihi Çeşmeleri” projesiyle bölge birincisi olan, 2022 yılındaki yarışmada ise “Ömeraltı Köyü Geleneksel Çatma Tomruk Evleri” projesi ile de Türkiye 2'nciliği kazanan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, oluşturulan veriler sayesinde iki yüz yıllık Alabaşlar Geleneği'ni gün yüzüne çıkaracak.

Alabaşlar, bayramda meydana iniyor

Alabaşlar, bir mezar taşı olmayan isimsiz kahramanların hikâyesini yansıtıyor. Şehriman Mahallesi sakinleri, Osmanlı ordusunda “Deliler” adı verilen, savaşlarda üstün cesaret göstererek düşman askerini korkutmak için Alabaş kılığına giren süvarileri temsilen yıllardır bu geleneği yaşatıyor. Kurtuluş Savaşı'nda Kuvayi Milliye birliklerinde görülen Alabaşlar, Balıkesir ve Mustafakemalpaşa'nın işgali sırasında Yunan askerleri ile mücadeleye girerek düşmanın geri püskürtülmesinde önemli rol oynadı. Bir kıyafet gibi keçi-koyun derilerini üzerlerine giyerek kol, bacak ve yüzlerine kömür karası süren Alabaşlar, korkutucu bir görünüme kavuşuyor. Kurban Bayramı'nın 2'nci akşamı düzenledikleri etkinlikte köylüler, kestikleri hayvanların derilerini giyiyor, yüzlerine maske geçirerek ellerine aldıkları baltalarla herkesi korkutuyor. Yılda bir kez gerçekleşen bu geleneksel gösteriyi izlemek için çok sayıda insan köy meydanında toplanıyor.