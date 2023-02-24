Alacak verecek kavgasında bir kişiyi tüfekle yaralayan şahıs tutuklandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde alacak verecek nedeniyle meydana gelen kavgada bir kişiyi tüfekle yaralayan şüpheli Murat B. mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay dün saat 15.30 sıralarında Mesudiye mahallesi Şibali yolu caddesi üzerinde bulunan büyükbaş hayvan çiftliğinde meydana geldi. Niyazi G.(42), 16 AAS 883 plakalı minibüs ile Murat B.'ye ait çiftliğe geldi. Murat B. ise alacak verecek sebebiyle çiftliğin önünde buluştuğu Niyazi G. ile tartışmaya başladı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavgada Murat B. Yanındaki tüfekle Niyazi G.'ye ateş etti.

Niyazi G., sol bacağına isabet eden saçmalarla yaralandı. Şüpheli Murat B. ise başından darp sonucu yaralanırken, 112'yi arayarak polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şüpheli Murat B. ise, polis ekiplerince hastanedeki tedavinin ardından gözaltına alındı.

Kavganın 20 bin lira borç yüzünden çıktığı öğrenildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.