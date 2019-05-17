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Alacak verecek meselesinde kan aktı: 1 yaralı

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde yabancı uyruklu iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yabancı uyruklu iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.



Olay, Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Çekirge Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet El H.'ye (27) 400 lira borç para veren Muhammed E. (25), verdiği parayı geri alamayınca Ahmet El H. ile buluştu. İki grup arasında çıkan tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada Muhammet E. belinden çıkardığı bıçakla Ahmet El H.'yi elinden hafif şekilde yaraladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Ahmet El H.'yi Çekirge Devlet Hastanesine kaldırırken, polis ekipleri olaya karışan 3 yabancı uyruklu şahsı ifadesi alınmak üzere karakola götürdü.

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