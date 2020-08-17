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Alacak verecek tartışması kanlı bitti... Pompalı tüfekle 3 kişiyi yaraladı

Bursa’da alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Bursa'da alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.


Olay merkez Osmangazi ilçesi'nde meydana geldi. Edilen bilgiye göre, İvazpaşa Mahallesi Eskiyol Sokak'taki Tuncay A, (27) bir markete girdi. Tuncay A. ile markette karşılan Hakan A. (24) alacak verecek meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesiyle Hakan A. aracında bulunan tüfekle market içinde Tuncay A'ya ateş açtı. Saçmaların dağılmasıyla Tuncay A ve arkadaşları İsmail N.(26) ile Emre A.(26) yaralandı. Ateş açan Hakan A, araçla olay yerinden kaçtı.


Silah seslerini duyan vatandaşlar, polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları çevre hastanelere kaldırdı.


Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri olay yeri incelemesinde bulunurken, şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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