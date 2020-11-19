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Albay Çekiç'ten Başkan Özkan'a iade-i ziyaret

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Işıklar Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu Komutanı Albay Mustafa Çekiç’i ağırladı.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Işıklar Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu Komutanı Albay Mustafa Çekiç'i ağırladı.


Aslen Karacabeyli olan Albay Çekiç ile Başkan Özkan, Karacabey üzerine sohbet ederken, ilçedeki projeler de konuşuldu. Görüşmede Başkan Özkan, Karacabey'in her anlamda cazibe merkezi haline gelmesi için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürdüklerini ifade ederek; longoz ormanları, ıhlamur ormanları, Eskiarağaç gibi pek çok doğal güzelliği bünyesinde barındıran Karacabey'i görmeye gelen ziyaretçi sayısının da her geçen gün daha da arttığına vurgu yaptı.


Albay Çekiç de Karacabey'in özellikle son yıllarda gerçekleştirdiği atılımlarla adından sıkça söz ettirdiğini ifade ederek, kentin doğal güzelliklerine ve turizm potansiyeline dikkat çekti.


Ziyaret sonunda Başkan Özkan Albay Çekiç'e, Karacabey'in en önemli turizm lokasyonlarından biri olan longoz ormanlarında çekilmiş nilüfer çiçeği fotoğrafının bulunduğu tablo hediye etti.

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