Albayrak: “Deprem önlenmez, tedbir alınır”

İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi, düzenlediği basın toplantısıyla depremden ulaşıma, inşaat sektöründen yeni kanunlara kadar bir çok konuya açıklık getirdi. Dünyadaki ekonomik dengesizliklerin de etkisiyle özellikle inşaat sektöründe sıkıntılı günler yaşandığnı ifade eden İMO Şube Başkanı Mehmet Albayrak, “1988 yılından bu yana ve özellikle 1999 Marmara depreminden sonra bulduğumuz her fırsatta depreme dayanıksız yapı stoku ile ilgili söylenmesi gereken her şeyi dile getirdik. Deprem bir doğa olayıdır. Fay hatlarının nereden geçtiği, düşey veya yatay atımlı olup olmadığı, ne büyüklükte deprem üreteceği gibi konular bilim insanlarınca bugüne kadar uzun süren çalışmalarla incelendi. Bugün gelinen noktada faylarla ilgili bilinmezlik artık yok denecek kadar azaldı. Ancak, geçtiğimiz 19 yılda, fayları konuşmaktan öteye gidilemedi. Depremi önleyemeyiz, ama zararlarına karşı tedbir alabiliriz. Depremi ve fay hatlarını konuşarak da depreme karşı bir tedbir almış sayılmayız. Konunun uzmanlarınca bu öğrenilenlerin ışığında yeni deprem yönetmeliğimiz 2019 yılı başında yürürlüğe girecek. 16 bölüm ve birçok eklerden oluşan “Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği” son derece yeterli gibi görünüyor. Ancak yönetmeliğin yeteri kadar anlaşılması ve uygulanması zaman alacaktır. Meslek odalarını devre dışı bırakan, sadece kamuda çalışan konunun ilgililerinin bilgilendirileceğini ifade eden ‘AFAD'ın tavrı anlaşılamazdır. Konunun uygulayıcıları olan inşaat mühendislerini ve meslek odalarını devre dışı bırakmak son derece yanlış bir yoldur. Yeni deprem yönetmeliğinin doğru uygulanması ve yönetmeliğe uygun projelerin üretilmesinde en doğru denetim meslek odamızca yapılabilecektir. Meslek odalarıyla iş birliği yapmak kamu yararı taşımaktadır” dedi.

“Yeni yapı denetim yönetmeliği doğru ve etkin bir denetim sağlayacaktır”

Yarınları güven altına almanın yegane yolunun yönetmeliklere uygun proje ve yeterli denetimlerden geçtiğini belirten Albayrak, “Güvenli yapı yapmak adına 2001 yılında kararname ile inşaat sektörüne dahil edilen ‘Yapı Denetim Sistemi'nde de 2019 yılı başında yürürlüğe girecek önemli değişiklikler var. Öncelikle e-dağıtım olarak adlandırılan yeni sistem yürürlüğe girecek. Böylece yapı denetim şirketlerinin ekonomik kaygılardan dolayı denetim yapamamaları gibi aksaklıkların önüne geçilmiş olacak. Önemli bir değişikliktir. İş kaygısını da ortadan kaldıracak olan bu yöntem tamamen doğru ve etkin bir denetim sağlayacaktır. Bunun yanında beton numunelerinde ‘ÇİP' uygulaması da inşaat sektörüne girecek. Depreme karşı güvenli bina yapabilmenin önemli bir ayağı olan beton malzemesinin doğru kullanılması, şartnamelere uygun numune alınması ve takip edilmesi suretiyle, öngörülen beton dayanımına ulaşılması gibi hususlarda büyük yararları olacak. İMO olarak da biz yapı denetim şirketlerinin gerekli ve yeterli denetimleri yapıp yapmadığının takipçisi olacağız” şeklinde konuştu.

“Verimi arttırmak için yapılan tüm çalışmalar ek maliyettir”

Albayrak, “Şehir planlanırken her şeyin en ince ayrıntısına kadar düşünülmesi ve ona göre uygulama yapılması gerekir. Bilindiği gibi araç sayısı arttıkça mevcut yolları genişletme eğilimi artar. Ancak bu uygulamanın sonucunun olmadığı bütün inşaat mühendislerince bilinir. Bunun yerine yapmamız gereken özel araca daha az bağımlı ve iyileştirilmiş, bütünleşik bir toplu taşıma hizmetlerini içeren sistemin özendirilmesidir. Araçların değil, insanların bir yerden bir yere ulaştırılmasına öncelik tanıyan bir ulaşım sistemi oluşturmak ve işletmek esas olmalıdır” diye konuştu.

Otobüs, minibüs, servis araçları ve otomobillerin aynı hat üzerinde hareket etmesi sebebiyle T2 hattının atıl durumda kalacağına dikkat çeken Albayrak, “Kent Meydanı'ndaki istasyonun yeniden düzenlenerek HRS ile bağlı hale getirilmesi ve hat üzerindeki istasyonların elden geçirilerek azaltılmasıyla daha verimli hat elde edilecektir. Bu hat için imal edilen ve satın alınan tramvaylar da Görükle - Üniversite arasında kullanılabilecek şekilde yeniden projelendirilebilir. Stadyumun ardından, Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi'nin inşaatı da bittiğinde, Acemler'deki trafik sıkışıklığının bugün içinde bulunduğu durumdan çok daha vahim bir hal alacağı hepinizin malumudur. Umuyoruz ki İMO Bursa Şubesi olarak daha önce sunduğumuz çözüm teklifleri dikkate alınmıştır” dedi.