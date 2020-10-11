İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aldatmaya yönelik kullanılan tezgah ışıklandırmalarına yasak geldi

İnegöl Belediyesi, semt pazarlarında satışa sunulan ürünlerin renk, tazelik, canlılık ve olgunluk durumlarını farklı gösteren aldatıcı, renkli ışık kullanılmasının yasaklandığını duyurdu.


İnegöl Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü Emir ve Yasaklar Yönetmeliğinde yapılan değişikliğe ilişin yazılı bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada semt pazarlarında satışa sunulan ürünlerin renk, tazelik, canlılık ve olgunluk durumlarını farklı gösteren aldatıcı, renkli ışık kullanılmasının yasaklandığı duyuruldu. Konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


“İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Emir ve Yasaklar Yönetmeliği 156. Maddesinde yapılan değişiklikle; bundan böyle ilçemizde kurulan pazaryerlerinde satışa sunulan ürünlerin renk, tazelik, canlılık ve olgunluk durumlarını farklı gösteren, aldatıcı, renkli ışık kullanılması yasaklanmıştır. Bu kapsamda pazarcılarımız ihtiyaç duyması halinde sadece ‘gün ışığı' renginde aydınlatma lambası kullanabilecektir. Ayrıca pazar yerlerinin elektrik altyapısına zarar verebilecek yüksek voltajda aydınlatma araçlarının kullanılması da yasaklanmıştır.”

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.