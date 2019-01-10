Alev alan araçtan saniyelerle kurtuldular

Kaza sonrasında araçta bulunan biri çocuk iki kişiyi çevredeki vatandaşlar yardım ederek araçtan çıkardı. Alev alan otomobil küle dönerken, hafif yaralanan bayan sürücü ile yanındaki küçük çocuk hastaneye kaldırıldı.

Kaza, öğlen saatlerinde Orhangazi-Yalova karayolu Süpürgelik mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orhangazi istikametinden Yalova istikametine doğru gitmekte olan Leman Yüce (34) idaresindeki 34 PK 3777 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Yoldan çıkan otomobil yolun kenarındaki şarampole uçtu. Ağaçlık alanda durabilen otomobilde bulunan Leman Yüce ile yanında bulunan 6 yaşındaki Muhammet Adem U. hafif yaralandı. Çevreden yetişen vatandaşlar tarafından yaralı sürücü ile küçük çocuk araçtan çıkarıldı. Bu esnada ise araç alev aldı. Alev alan otomobil için Orhangazi itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yanan otomobil söndürülürken, kaza sonrasında araç kullanılamaz hale geldi. Hafif yaralanan Leman Yüce ve yanındaki çocuk Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak burada tedavi altına alındı. Polis ve jandarma ekipleri kaza ile ilgili tahkikat başlattı.