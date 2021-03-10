Alev alan kamyondan canını zor kurtardı

Bursa'da sebze yüklü bir kamyon yaşanan kazanın ardından yanmaya başladı. Alev topuna dönen kamyon küle dönerken, sürücü canını zor kurtardı.

Kaza, saat 07.00'de Orhangazi-İznik karayolu, Üreğil Mahallesi kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İznik istikametinden Orhangazi istikametine doğru gitmekte olan Mehmet Sarıyar (41) idaresindeki 51 LA 014 plakalı kamyon Üreğil kavşağı yakınlarında kontrolden çıktı. Yol kenarındaki kavak ağaçları ve sulama kanalına çarpan kamyon bir anda alev aldı.

Kaza sonrasında alev alan kamyonun sürücüsü Mehmet Sarıyar, çevreden yetişen vatandaşlar tarafından kamyondan yaralı olarak çıkarıldı. Kaza sebebiyle olay yerine itfaiye, ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı kamyon sürücüsü Mehmet Sarıyar ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak burada tedavi altına alındı. Alevlere teslim olan kamyon itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.