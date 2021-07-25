Alev alev yanan araç dere yatağına böyle düştü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda park halindeki otomobil alev alev yandı. Yanan otomobilin dereye düşme anı amatör kameraya yansıdı.

Olay, İnegöl-Gündüzlü Mahallesi yolu üzerinde faaliyet gösteren tesiste meydana geldi. Sürücü Saadet Yılmaz, ailesiyle tesise kahvaltı için geldiler. Kahvaltı için tesise geçen ailenin park ettiği otomobilin motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Yoğun duman bir anda yangına neden oldu. Aracın motor kısmı alev alev yanmaya başladı. Durumu gören araç sahibi itfaiyeye bildirdi. O sırada araç kontrolden çıkarak dere yatağına düştü ve yanmaya devam etti.

Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın sonucu araç kullanılmaz hale geldi.