Alev savaşçıları ile güvendesiniz

Vatandaşın can ve mal güvenliğinin korunması bakımından hayatî önem taşıyan itfaiye, yaptığı hizmetlerle Bursalılara güven vermeye devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından ekip ve ekipman anlamında ihtiyaçlar doğrultusunda sürekli güçlenen İtfaiye Daire Başkanlığı Bursa'da toplam 585 personelle hizmet veriyor. Bütünşehir uygulamasının ardından merkeze uzak bölgelerde gönüllü itfaiyecilik uygulamasıyla 655 gönüllüyü de alev savaşçıları arasına katan İtfaiye Dâiresi Başkanlığı ekipleri, 2017 yılında 8 bin 175 olaya müdâhale ederken, 2018 yılında bu sayı 12 bin 996'ya çıktı.

Günde 36 olay

Bünyesindeki 112 itfaiye aracının yanında 64 gönüllü istasyonda 50 traktör tankeri ve 12 itfaiye aracıyla hizmetlerini yürüten Bursa itfaiyesi, 2018 yılında 7091 yangın, 4778 arama kurtarma, 868 su baskını ve 259 da farklı olaylara müdâhale etti. Yine 2018 yılında 141 bin 68 kişiye temel yangın eğitimi verilirken, 3 bin 117 yangın denetimi yapılarak rapor hazırlandı. Geçen yılın verileriyle günde en az 36 olaya müdâhale eden itfaiye ekipleri, sadece yangınlarda değil, can kurtarma hizmetiyle denizlerde de önemli bir başarı kaydetti. Bursa sahillerinde 15 noktada 45 personelle verilen can kurtarma hizmeti sayesinde yaz sezonunda 210'dan fazla vatandaş boğulmaktan kurtuldu.

Önce güvenlik

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sağlıklı ve yaşanılabilir şehri oluşturmanın en önemli şartlarından birinin güvenlik olduğunu söyledi. Can güvenliğinin tehlikede olduğu bir yerde kimsenin yaşamak istemeyeceğini hatırlatan Başkan Aktaş, “Bu nedenle itfaiye, belediyecilik hizmetlerinde en hayati alanlardan biri. Gerek yangınlara ânında müdahale, gerekse can ve mal kayıplarının önüne geçilmesinde itfaiyemize ekip ve ekipman anlamında sürekli takviyeler yapıyoruz” dedi.