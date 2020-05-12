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Alevlere teslim olan ev kullanılmaz hale geldi

Bursa’da sobadan çıkan alevlere teslim olan ev, küle döndü.

Bursa'da sobadan çıkan alevlere teslim olan ev, küle döndü. Mahalleliyi sokağa döken yangında, can kaybı yaşanmazken ev kullanılmaz hale döndü.


Yangın, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesi Söğütalan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.D.'ye ait iki katlı evin giriş katında oturan kişiler, sobanın biranda alev almasıyla ne yapacağını şaşırdı. Mahallelinin ihbarı ile olay yerine gele itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.


Can kaybı yaşanmayan yangında, ev kullanılmaz hale geldi.

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