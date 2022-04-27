İhlas Haber Ajansı

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Alevlere teslim olan evi mahalleli kovalarla taşıdığı suyla söndürmeye çalıştı

Bursa’da bir evde başlayan yangın, kısa sürede her tarafı sardı.

Bursa'da bir evde başlayan yangın, kısa sürede her tarafı sardı. Seferber olan mahalleli kovalarla taşıdıkları suyla, yangını söndürmeye çalıştı. Bu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.


Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir evde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevleri görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Seferber olan mahalleli alevleri kovalarla su dökerek söndürmeye çalıştı. Kısa bir süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.


Alevler diğer evlere sıçramadan söndürülürken, olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

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