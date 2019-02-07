Aleyna'dan zirvede türkü şov

Kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ'daki Whitefest tüm hızıyla devam ediyor. Aleyna Tilki dün gece Uludağ'da ilk kez sevenleriyle buluştu. Gecede Selda Bağcan'la yaptığı düetlerden bahseden Tilki, söylediği türkülerle dinleyicilerin eksi 10 derecede içini ısıttı.

Programına sevilen parçalarından' 'Cevapsız Çınlama' ' şarkısı ile başlayan Tilki, gece boyunca kendisini dinlemeye gelen yaklaşık bin kişiye tam anlamı ile müzik ziyafeti sundu. Hayranlarından sık sık şarkılarında kendisine eşlik etmesini isteyen Tilki, gece boyunca sahnede dans ederek tempo tuttu.

''En büyük hayallerimden biri gerçek oldu''

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da Bostancı Gösteri Merkezi konserinde Selda Bağcan ile düet yapan Aleyna Tilki ''En büyük hayallerimden biri Selda Bağcan ile tanışıp beraber türkü söylemekti. Çok şükür hayallerimden birini daha gerçekleştirdim. Benim için çok özel ve anlamlı bir geceydi' ' diyerek mutluluğunu dile getirdi. Muhteşem sahne enerjisiyle bir an bile olsa yerinde duramayan genç şarkıcı, performansı ile hayranlarından tam not aldı. Tilki, Whitefest ziyaretçilerine dillere dolanan '' Sen Olsan Bari'' şarkısı ile veda ederek alkışlar eşliğinde sahneden indi.