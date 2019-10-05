Alfatlı genel başkan yardımcısı oldu

Genel Merkez binasında Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici başkanlığında yapılan toplantıda ülke ve dünyadaki son gelişmeler değerlendirildi. Toplantı sonunda Büyük Birlik Partisi'nin kuruluşundan bu yana Bursa İl Başkanlığı, Bursa Milletvekilliği adaylığı, Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı, genel muhasip yardımcılığı ve MKYK üyeliklerinde bulunan Ekrem Alfatlı Genel Başkan Yardımcılığına getirildi.