Alfatlı: "Kafkaslar, Gürcülerle Türkler Tunç gibidir"

Bölge. 1. Sıra Milletvekili Adayı Ekrem Alfatlı seçim hazırlıklarını sürdürüyor.

Genel seçimlere iki haftadan az bir süre kala siyasi partiler ve adaylar çalışmalarına hız verdi. Hafta sonunu yoğun programlarla geçiren Ekrem Alfatlı Marmara Kafkas Gürcü Federasyonu Binasının açılışına partisinin milletvekili adayları ve il yöneticileri ile beraber katıldı.

Alfatlı, Federasyon açılışında yaptığı konuşmada, “Marmara Kafkas Gürcü Federasyonu hizmet binasının açılışı kentimize, ülkemize hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu federasyonun açılması için özel gayret gösteren Federasyon Başkanımız Ömer Faruk Demirtaş başta olmak üzere, açılışa gelen Gürcistan Büyükelçimize de ayrı eten teşekkür ederim. Bugün yaşadığımız Bursa'da özellikle 1877-1878 Osmanlı Rus Harbi sonrasında Kafkasya'dan Anadolu'ya göç etmek zorunda bırakılan Gürcü kökenli dostlarımızın kentimizde yerleştiği kurduğu yaklaşık 100 köy bulunmaktadır. Gürcü toplumu olarak Kafkas ve Gürcü toplumu bu coğrafyanın zenginliği vazgeçilmezi ve her daim Birlik ve beraberlik içerisinde yaşadığımız ve kıymet verdiğimiz bu milletin öz evlatlarıdır. Bizler Kafkasya'da ülkemize göç eden Gürcü toplumu ile tunç gibiyizdir. Biliyorsunuz tunç madeni bakır ve çinko, kalaydan oluşur ve ayrıştırılamaz. Bizler Gürcülerle aynı kilimin desenleriyizdir. Vatan, bayrak, ülke dendiğinden her daim Ay Yıldızlı bayrağımız altında şerefle yaşadığımız, bugün Anadolu coğrafyasında yoğun ve etkin bir nüfusa sahip olan Kafkasya göçmeni Gürcülerin, tarihimizde başta Çanakkale savaşı olmak üzere, Osmanlı devletinin son dönemindeki tüm savaşlara ve Milli Kurtuluş Savaşı'na ve sonrasında kurulan genç Cumhuriyete yaptıkları katkılar ile gösterdikleri kahramanlıklar tarihimizin altın sayfalarında yerini almıştır. Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurucuları arasında şerefle asli yerini alan Kafkas Batum göçmenleri Gürcüler, bugün de, devletimizin bekasının en güçlü savunucuları ve teminatları olarak, nesilden nesile bu haklı gururu ve şerefi aktarmaktadır. Açılışı yapılan bu federasyon merkezinin kentimize akrabalarımız Gürcü dostlarımıza hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

Alfatlı'ya Milletvekili Adayları Av.Mehmet Erhan Altan, Harun Çiçek İl Başkan Yardımcıları İbrahim Arı ve Av.Ömer Faruk Alfatlı da eşlik etti.