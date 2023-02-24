Alfatlı: "Kılıçdaroğlu, yine bildik taktiği olan çamur at izi kalsını uygulamıştır"

Alfatlı yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi;

"Kılıçdaroğlu grup toplantısında, bugüne kadar hiç de bizi yanıltmayan, yapmaktan çok yıkma politikası gereği sözüm ona olumsuzlukları sıralarken, kendisinin sürekli hesap adamı, hesap uzmanı olduğu ile övünürken, 120 binden fazla SMMM meslek mensubunun, yanında çalışanları ile birlikte yaklaşık 1 milyondan fazla meslek mensubuna ve milyonlarca iş insanlarına iftira atmaktan geri durmamış. Milyonlarca iş insanını ve vergi kanunlarını doğru bir şekilde yorumlayan meslek mensuplarını, mükellefleri ile birlikte sanki suç işliyormuş gibi lanse etmeye çalışması, ana muhalefet partisine yakışmamıştır. Kılıçdaroğlu yine bildik taktiği olan çamur at izi kalsın taktiğini uygulamıştır. Kılıçdaroğlu'nu devletin vergi gelirlerinin toplanmasında, özveri ile çalışan on binlerce mali müşavirden özür dilemeye davet ediyorum."