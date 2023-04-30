Alfatlı'ya Rumeli ve Balkan camiasından büyük ilgi

Büyük Birlik Partisi Milletvekili adayları Kosova Üsküp Türkleri Derneği üyeleri ve Zafer Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu. BBP Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı, 'Bursa'nın temsilcileri ilk maaşlarını Bursaspor'a bağışlasın' çağrısında bulundu.

Cumhur İttifakı çatısı altında kendi logo ve kendi adayları ile seçime girecek Büyük Birlik Partisi Teşkilatları saha çalışmalarına devam ediyor. Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa milletvekili adayı Ekrem Alfatlı, Kosova Üsküp Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti. Alfatlı, "Türkiye Cumhuriyeti devletinin güvenlik sınırlarının başlangıç noktası Rumeli olarak nitelendirdiğimiz coğrafyadan başlamaktadır. Balkan ve Rumeli coğrafyasının üzerinde oynanan emperyalist oyunların farkındayız. Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak buradaki soydaşlarımızla aramıza mesafe koyulmasına asla müsaade etmeyeceğiz. ‘Evladı Fatihan' dediğimiz bu coğrafyanın bizim için gönül coğrafyamızın asla vazgeçemeyeceğimiz topraklardır. Ben de aynı zamanda balkan göçmeni bir babanın evladıyım. Birlik ve beraberliğimiz için her daim buralarda ki kardeşlerimize destek olacağız. Kosova'nın bağımsızlığında şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu, ciddi katkıları ve alanda çalışmaları da olmuştur. Kosova kurulduğunda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Kosova Dostluk Grubunun uzun yıllar başkanlığını da yapmıştır. Balkan coğrafyamızda yaşayan soydaşlarımız asla azınlık değil, o toprakların gerçek sahipleridir dedi. 14 Mayıs tarihinde gerçekleşecek seçimler de bu açıdan oldukça önem arz etmektedir. Bizler de orada yaşayan akrabalarımızın dünyada daha gür sesi çıkması için bir daha orada yaşanan acıların yaşanmaması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir dönem daha seçilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Yine bu seçimlere ilk defa baraj derdi olmadan Cumhur İttifakı çatısı altında kendi amblemimiz ile seçimlere girecek Büyük Birlik Partisi'nin sizlerin verecekleri oy ile TBMM'de güçlü şekilde temsil edileceğini düşünüyoruz" diye konuştu.

Zafer Mahallesi'nde vatandaşlarla da bir araya gelen Alfatlı, "Kentimizin çimentosu ortak paydamız olan gözbebeğimiz olan bu kente şampiyonluk sevincini yaşatmış Bursaspor'un mutlakahak ettiği yere gelmesi ve tüm Bursalı hemşerilerimizin takıma sahip çıkması gerekiyor. Bursa'da yaşayan herkesin önce milli takımımıza, sonrasında Bursaspor'u ve gönlündeki başka takımlar varsa da onu desteklemesi gerekir. Bursaspor'un siyaset üstü bir anlayışla mutlaka tüm borçlarının silinmesi suretiyle şehrimize ve yaşanan şampiyonluğun bundan sonraki süreçlerde de sanayicisi, bürokratı, sivil toplum örgütleri, esnafı hülasası tüm Bursalıları tüm Bursa'da yaşayanların Bursaspor'umuza sahip çıkması gerekiyor" dedi.

Bursaspor kongre üyesi olduğunu dile getiren Alfatlı, "Benim buradan bir önerim olsun. Önümüzde seçim var. Bursalı vatandaşlar temsilcilerini seçecekler. O seçilen temsilciler ilk maaşlarını Bursaspor'a bağışlasınlar. Ben milletvekili seçilirsem ilk maaşımı Bursaspor'a bağışlayacağım. Ben buradan bu sözü veriyorum. Sadece ben değil Bursa ‘da Büyük Birlik'ten hangi arkadaşımız seçilirse seçilsin onlar adına da söz veriyorum. İnşallah üzerimize ne düşüyorsa da her daim yapmaya hazırım" şeklinde konuştu.

Alfatlı ile beraber saha çalışmasında Büyük Birlik Partisi milletvekili adayları İsmail Demir, Mehmet Erhan Altan, Nail Artuc, Kadriye Öz, Mehmet Can Özer, Kemal Akyıldız ve İl Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Alfatlı'da hazır bulundu.