İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ali Akman resmen Eintracht Frankfurt'ta

Bursaspor’un 18 yaşındaki futbolcusu Ali Akman, Eintracht Frankfurt’a transfer oldu.

Bursaspor'un 18 yaşındaki futbolcusu Ali Akman, Eintracht Frankfurt'a transfer oldu. Alman Kulübü, anlaşmanın 1 Temmuz 2021'den başlamak üzere 2025'e kadar olduğunu belirtirken, transferin bedelsiz gerçekleştiğini açıkladı.


TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un en golcü ismi Ali Akman, Almanya Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt'a transfer oldu. Frankfurt Kulübü, anlaşmayı resmen duyururken, 18 yaşındaki futbolcunun da sözleşmeyi imzaladığı fotoğrafı paylaştı. Alman kulübünden verilen detaylarda sözleşmenin 1 Temmuz 2021'den itibaren geçerli olacağı ve 2025'e kadar devam edeceği belirtildi. Buna göre Ali Akman, sezon sonuna kadar Bursaspor forması giymeye devam edecek. Eintracht Frankfurt'un ayrıca transferin bedelsiz olarak gerçekleştiğini belirtmesi de dikkatlerden kaçmadı. Bursaspor Kulübü, bu bilgiye göre sadece 640 bin TL'lik yetiştirme bedelini kasasına koyabilecek. Konuyla ilgili Bursaspor'dan henüz resmi bir açıklama yapılmaması da dikkat çekti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.