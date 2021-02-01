Ali Akman resmen Eintracht Frankfurt'ta

Bursaspor'un 18 yaşındaki futbolcusu Ali Akman, Eintracht Frankfurt'a transfer oldu. Alman Kulübü, anlaşmanın 1 Temmuz 2021'den başlamak üzere 2025'e kadar olduğunu belirtirken, transferin bedelsiz gerçekleştiğini açıkladı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un en golcü ismi Ali Akman, Almanya Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt'a transfer oldu. Frankfurt Kulübü, anlaşmayı resmen duyururken, 18 yaşındaki futbolcunun da sözleşmeyi imzaladığı fotoğrafı paylaştı. Alman kulübünden verilen detaylarda sözleşmenin 1 Temmuz 2021'den itibaren geçerli olacağı ve 2025'e kadar devam edeceği belirtildi. Buna göre Ali Akman, sezon sonuna kadar Bursaspor forması giymeye devam edecek. Eintracht Frankfurt'un ayrıca transferin bedelsiz olarak gerçekleştiğini belirtmesi de dikkatlerden kaçmadı. Bursaspor Kulübü, bu bilgiye göre sadece 640 bin TL'lik yetiştirme bedelini kasasına koyabilecek. Konuyla ilgili Bursaspor'dan henüz resmi bir açıklama yapılmaması da dikkat çekti.