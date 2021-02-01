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Ali Akman'dan ilk açıklama geldi: “Frankfurt ailesinin bir parçası olmayı dört gözle bekliyorum”

Bursaspor’dan Eintracht Frankfurt’a transfer olan ancak sezon sonunda takımdan ayrılması yönünde anlaşma sağlanan Ali Akman, “Yakında Eintracht Frankfurt ailesinin bir parçası olmayı dört gözle bekliyorum” dedi.

Bursaspor'dan Eintracht Frankfurt'a transfer olan ancak sezon sonunda takımdan ayrılması yönünde anlaşma sağlanan Ali Akman, “Yakında Eintracht Frankfurt ailesinin bir parçası olmayı dört gözle bekliyorum” dedi.


TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un 18 yaşındaki golcü ismi Ali Akman, Eintracht Frankfurt'a transfer olduktan sonra ilk açıklamasını yaptı. Sosyal medya hesaplarından Almanca ve İngilizce dillerinde yorumda bulunan genç futbolcu, şunları söyledi:


“Güzel mesajlarınız için hepinize teşekkür ederim. Yakında Eintracht Frankfurt ailesinin bir parçası olmayı dört gözle bekliyorum.”


Sezonun Bursaspor'da tamamlayacak olan Ali Akman, 2021 yılının Temmuz ayında Alman ekibinin formasını giyecek.

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