Ali Şîr Nevaî Osmangazi'de anıldı

Çağatay Türkçesi'ne verdiği değerli eserlerle Türk dilinin gelişimine önemli katkılar sağlayan büyük Türk Şairi Ali Şîr Nevaî, Osmangazi Belediyesi'nin vizyon projelerinden olan Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde düzenlenen programla anıldı.

Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen Ali Şîr Nevaî'yi Anma Programı'na Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, Türkistanlılar Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Dernek Başkanı Ekber Yassa, Özbekistan İstanbul Başkonsolosluğu Katibi Emir Sait Özbehtin, Özbekistan Ankara Büyükelçi Sözcüsü Abdülmelik Tocubayef, konuşmacı Prof. Dr. Selahittin Tolkun, Medeniyet Beşiği Özbekistan Fotoğraf Sergisi Sanatçısı Salih Doğan ve Nevaî Gazel Dinletilerini seslendiren Sabır Karger katıldı. Katılımcılar program öncesinde Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ni gezdi.

Türkiye'nin ana vatan, Özbekistan'ın ata vatan olduğunu vurgulayan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Kardeş şehrimiz olan Özbekistan'ın Turakurgan şehrine gittiğimizde birçok değer ve kültürümüzün ortak olduğunu görmek bizleri oldukça mutlu etti. Fetih Müzesi'nde de kullanmış olduğumuz İznik çinilerini, Özbekistan'daki medreselerde gördük. Bu bizim geniş noktamızı gösteriyor. Aynı kültür, aynı edebiyat ve aynı inancı yaşamamıza rağmen arada bir kopukluk olmuş. Fakat ata yurdumuzun yönünün yavaş yavaş buraya döndüğünü görüyorum. Burası bu milletin son kalesi ve bu kale inşallah güçlü duracak. Ortak değerlerimizden biri olan Ali Şîr Nevaî'yi bugün burada anmaktan da oldukça onur duyuyorum. Tarihte olduğu gibi bizler de o bölgelerde diyaloğumuzu sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten de yaptığı konuşmada, “Türkiye-Özbekistan Parlamentoları Dostluk Kurulu Başkanı olarak Türkistan coğrafyasını hissettiğimiz güzel bir programda sizinle beraber olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Farabi, İbn-i Sina, Hârizmî gibi büyük zatlar o topraklarda yetişmiş. Medeniyetimizin beşiği ve İslam medeniyetinin kurulduğu yerler sadece Türk İslam tarihinin değil, aynı zamanda dünya tarihinin de adeta değiştiği yerlerdir” diye konuştu.

Türkistanlılar Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Dernek Başkanı Ekber Yassa da, “Osmangazi Belediyesi ile Türkistanlılar Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği ile ortaklaşa olarak düzenlenen etkinliğimizin asıl amacı, Türk dünyası büyüklerimizi anmak ve onların bize bıraktığı kültür miraslarına sahip çıkarak devam ettirmektir. Bu etkinliğin oluşmasında başta Başkan Mustafa Dündar olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Ali Şîr Nevaî'yi Anma Programı'nda Bursa'da bulunmaktan oldukça mutluluk duyduğunu ifade eden Özbekistan İstanbul Başkonsolosluğu Katibi Emir Sait Özbehtin de, “Milletin bekası için çalışan şahsiyetler asla ölmezler ve hep yaşarlar. Ali Şîr Nevaî de milli edebiyatımızın eşsiz temsilcisi, milletimizin gururu olan bir sanatçıdır. 500 yılın üstünde Nevaî dilimizin öncüsü, şiir aleminin sultanı, kültür ve sanatımızın güneşi olarak yaşıyor. Nevaî gibi dahi şairler tesadüfen ortaya çıkmaz. İnsanların gönlünü almak, insanlığa hizmet etmek onun başlıca amaçlarından biriydi. Nevaî şair olmasının yanı sıra devlet adamı olarak da insanlığa hizmet etmeyi sürdürmüştür. Memleketin kültürel, ekonomik, adli bakımdan gelişmesi için dinlenmeden çalışmıştır. Horasan'da yaklaşık 370 camii, medrese, kütüphane, hastaneleri yapmış ya da tamir etmiştir” diye konuştu.

Ali Şîr Nevaî'yi Anma Programı ile Osmangazi Belediyesi'nin Özbekistan'a yönelik içten, kalbi yaklaşımının Özbek ve Türk kardeşliğinin ifadesi olarak gördüklerini söyleyen Özbekistan Ankara Büyükelçi Sözcüsü Abdülmelik Tocubayef de Başkan Dündar'a ev sahipliği için teşekkür etti.

Ali Şîr Nevaî'nin hayatı, yaptığı çalışmalar ve gazellerinden örnekler veren Prof. Dr. Selahittin Tolkun ise Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nden övgüyle söz etti. Tolkun, “

“Panorama 1326 Bursa, gerçek anlamda Bursa'ya yakışan bir eser olmuş. Bursa gibi Türk dünyası için büyük öneme sahip olan bir şehirde Ali Şîr Nevaî'yi anlatmaktan onur duyuyorum. Ali Şîr Nevaî bildiğiniz gibi Türk dilinin bilinçli olarak müdafaasını yapan en büyük kalemlerden biri. Kendisi bugün Afganistan sınırı içerisinde kalmış bir coğrafyada yaşamıştır. Şairliğinin yanı sıra hem devlet adamlığı hem de bilginlik yapmıştır. Türk edebiyatına baktığımızda da zamanında gençlerin Farsça söylediği zamanda o Türkçe'yi tercih etmiş ve Türkçe'nin bir edebiyat dili olduğunu herkese kabul ettirmiştir. Nevaî bizlere ‘Ben Türk şiirine bayrak açarak bütün Türk topluluklarını birleştirdim' diyor. Nevaî bu noktadan baktığımız zaman ülke adamıdır. Hem edebiyata gönül vermiş hem de onu bir amaç doğrultusunda kullanmıştır” dedi.

Etkinlik sonunda Salih Doğan'ın Medeniyet Beşiği Özbekistan Fotoğraf Sergisi'nin açılışı gerçekleştirilirken, aynı zamanda Sabır Karger tarafından Nevaî ve Gazel Dinletileri seslendirildi. Bunun yanı sıra Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'a Özbekistan'ın geleneksel kıyafetlerinin giydirilmesi renkli görüntülere sahne olurken, Başkan Dündar da misafirlerine çeşitli hediyeler ile plaket takdim etti.