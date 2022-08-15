Alıç Yaylası 3. Karakucak Güreşleri kıran kırana mücadeleye sahne oldu

Karakucak Güreşleri, kıran kırana mücadeleye sahne oldu.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla başlayan Karakucak güreşlerinde İznik Belediyesi Mehter Takımı sahne aldı. Mehter eşsiz ezgileri ve marşlarıyla coşkuyu arttırdı. İznik Elmalı Alıç Yaylası Karakucak Güreşlerinde iş adamları arasında yapılan açık arttırmada güreş ağlığını Kaymak Beton Sahibi İş adamı Nizamettin Kaymak 236 bin liraya aldı. Elmalı Alıç Yaylası Karakucak Güreşlerinde kıran kırana geçen müsabakalarda Baş Pehlivan kategorisinde birinci Ali Rıza Kaya, ikinci İsmail Can, üçüncü Abdülrefik Öner ve dördüncü Yalçın Öncül oldu. 169 güreşçinin katıldığı organizasyonda dereceye girenlere madalyaları protokol tarafından takdim edildi.

Elmalı Mahallesi Alıç Yaylası 3. Karakucak Güreşlerin sunumunu Cazgırlar Mehmet Tokur ile İrfan Alay yaptı. Etkinliğe İznik Kaymakamı Recai Karal, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fethi Yıldız, İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Jandarma Komutanı Üsteğmen Çağlar Önderışık, İlçe Müftüsü Üzeyir Yavaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Asil, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mahmut Dede, Önceki Dönem Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, siyasi partilerin başkan ve yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının başkan ve yöneticileri, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, güreşçiler, aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.