Alinur Aktaş: "Algıyla belediyecilik yapanları halkımız değerlendirecek"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Nilüfer'de Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, Özlüce gibi ana arterlerde kavşaktan refüj düzenlemesine, altyapıya kadar tüm hizmetler Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılırken, buralara tabela koyup, kendileri yapmış gibi algı yöneterek belediyecilik yapanları 31 Mart'ta vatandaşların değerlendireceğini söyledi.

Bursa'daki Güneydoğu illeri hemşeri derneklerinin organize ettiği toplantı adeta AK Parti çıkarmasına dönüştü. Etkinliğe Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa Milletvekilleri Hakan Çavuşoğlu ve Ahmet Kılıç, AK Parti Nilüfer Belediye Başkan adayı Necati Şahin ve Yıldırım Belediye Başkan adayı Oktay Yılmaz ile partinin il ve ilçe yöneticileri de katıldı.

“Algı yönetimini halkımız değerlendirecek”

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, toplantıda yaptığı konuşmada CHP'li belediyeleri algı yönetimiyle belediyecilik yapmakla eleştirdi.Nilüfer ilçesinde çok dile getirilen Fatih Sultan Mehmet Bulvarı ve Özlüce başta olmak üzere tüm ana arterde refüj ve kavşak düzenlemelerinin, tüm altyapı hizmetlerinin Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldığını hatırlatan Aktaş, “Buralara tabelalar asarak, kendileri hizmet yapmış gibi gösterip, algı yöneterek belediyecilik yapanları, halkımız 31 Mart'ta değerlendirecek. Partisinin ismini söylemeye çekinen aday, kentsel dönüşümle ilgili açıklama yapmış. ‘Bu işte bizim suçumuz yok demiş'. 0.50 emsal artışı AK Parti olarak meclis üyelerimizin de arkasında durduğu tamamen iyi niyetli bir çalışmaydı. Keşke ada ve mahalle bazında yapılabilseydi. Eğer bu suçsa en az büyükşehir kadar hatta daha fazla suçlusun, suç ortağısın. Evet, ilk oylamada hayır dediler ama 2015 Nisan'dan 2017 Haziran'a kadar 2 yıl 2 ay ruhsat verdiler. 2017 Haziran'da artık nereden tüyo aldılarsa yürütmeyi durdurma verdiler. Zaten sonra tip imar yönetmeliği çıktı ve bu kentsel dönüşüm uygulaması durdu. Ama bu sorunu yine biz çözeceğiz. Bununla ilgili farklı formüller geliştiriyoruz” diye konuştu.

“Rakibimin yaptığı iş var mı?”

Bir belediye başkanının mutlaka bir hikayesi olması gerektiğinin altını çizen Aktaş, 13,5 yıl İnegöl'de hayata geçirdiği çalışmalardan örnekler verdi. Yaklaşık 6 bin 500 dönem alanda Organize Sanayi Bölgesi kurulması, fuarlar düzenlemesi başta olmak üzere birçok ilke imza attığını kaydeden Aktaş, “Oylat'ta 2007 yılında 39 bin gece konaklama vardı, 2017 yılında bunu 300 bine çıkardık. 21 tarihi eser restorasyonu, 17 tane spor tesisinin kazandırılmasına aracılık ettik. CHP'li belediyelerin yaptığı bir şeyler var mı?” dedi.

Bursa'yı geleceğe taşıyacak projeleri de kararlılıkla hayata geçirmeye çalıştıklarını ifade eden Aktaş, “Sinyalizasyon optimizasyonu çalışmamız, iki aydır gece saat 1 ile 5 arasında devam ediyor. Toplamda 1,5 yıl sürecek bu çalışma ile 3.75 dakika olan sefer aralığını 2 dakikaya indireceğiz. Böylelikle daha konforlu yolculuk imkanı sağlayacağız. Sadece bu çalışmayla günlük 287 bin olan yolcu sayımız 460 bine çıkacak. Yine Emek hattını şehir hastanesi, Üniversite hattını Görükle'ye uzatacağız. T2 hattının mevcut hatta entegrasyonuna Cumhurbaşkanımız da destek vereceklerini söyledi. Bunun yanında Yıldırım-Osmangazi-Nilüfer ve Çalı'ya kadar uzanan metromuz da bakanlık tarafından yapılacak. Bugüne kadar sadece hizmet üreten AK kadrolara vereceğiniz desteklerle gönül belediyeciliği çok daha iyi uygulayacağız” şeklinde konuştu.

50 katrilyonluk yatırım

AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu da, son 16 yılda AK Parti iktidarlarında Bursa'ya merkezi yönetim tarafından 50 katrilyon liralık yatırım yapıldığına dikkat çekti. Bu hizmetlerin önemine vurgu yapmak için çevre yolunu örnek gösteren Çavuşoğlu, “Çevre yolundan bir günde geçen araç sayısı 43 bir. Eğer bu yol yapılmasaydı bu 43 bin araç il merkezinde İzmir-Ankara yolunu kullanacaktı. Yani trafikte araçların durma noktasına gelmesi Susurluk'ta başlayacaktı. Tek başına bu bile Bursa için büyük imkan. Bu geleceği görmektir. Geleceği görmek için derdiniz olacak, hizmet etme aşkınız olacak. Bu olmazsa yarınınızı göremezsiniz. Şimdi karşımızda rakip olanların bir tane alt geçidi var mı? Yok. Bu iş oyun değil. Aşkla sevdayla olur” dedi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, AK Parti Nilüfer Belediye Başkan adayı Necati Şahin ve Yıldırım Belediye Başkan adayı Oktay Yılmaz da yaptıkları konuşmalarda 31 Mart'ta yapılacak seçimler için dernek üyelerinden destek istedi.