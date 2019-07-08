İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Alisson Melo, Büyükşehirde

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Voleybol takımı, Brezilyalı smaçör Alisson Melo ile anlaşma sağladı.


Efeler Ligi'nde mücadele edecek olan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü yeni sezon kadrosunu oluşturmayı sürdürüyor. İç transferde 5 isim ile sözleşme yenileyen, dış transferde ise 8 ismi renklerine katan Bursa temsilcisi, son olarak Brezilyalı smaçör Alisson Melo ile anlaşma sağladı.


Voleybola doğduğu şehir olan Tres Çoraçoes'te başlayan 1993 doğumlu Alisson Mello kariyerinde Sesi-Sp, Lebes Canoas, Emma Villas ve son olarak Ribeirao takımlarında forma giydi. 350 santimetre hücum yüksekliği ve 330 santimetre blok yüksekliği ile dikkat çeken başarılı smaçör Brezilya milli takım formasıyla, 2010 yılında U17 Güney Amerika şampiyonluğu kazanırken, 2011 Gençler Dünya Şampiyonası'nda da yer aldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.