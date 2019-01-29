Alışveriş çantaları Büyükşehir'den

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ‘sıfır atık' projesine destek vermek amacıyla BUSMEK bünyesinde 500 bin adet bez torba üretimini başlattıklarını söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, BUSMEK Erikli Kurs Merkezi'ni ziyaret ederek, bez torba üretimi yapan eğitmen ve kursiyerlerle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde başlatılan ‘sıfır atık' projesi kapsamında, 1 Ocak 2019 itibariyle naylon poşet kullanımına kısıtlama getirildiğini hatırlatan Aktaş, “Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak bez torba dağıtacağımızı, bu bez torbalarla naylon poşet kullanımı noktasında önemli bir ihtiyacı gidereceğimizi ve ‘sıfır atık' projesine destek vereceğimizi ifade etmiştik. Erikli Kurs Merkezi'nde fedakarca bu üretimi gerçekleştiren kursiyerlerimizle bir araya geldik. Daha önce Küçükçalık firmasından temin ettiğimiz bez kumaşları, kursiyerlerimiz torbaya dönüştürüyor. Burada yoğun bir gayret ve işbirliğini görüyoruz” dedi.

BUSMEK'te üretim 2 ay sürecek

Aktaş, BUSMEK'in hayatları güzelleştirdiğini belirterek, “BUSMEK hayatlara dokunurken ve istihdama katkı sağlarken, böyle sosyal projelere de ciddi destek veriyor. Kurumumuz adına bir fayda da üretmiş oluyoruz. Burada çok minik bir maliyetle büyük bir faydayı ortaya çıkardık. Üretilen 500 bin torbayı da farklı vesilelerle dağıtma imkanına sahip olacağız. Ocak başında başlayan ve şubat sonuna kadar sürecek olan, 2 aylık hummalı bir çalışma var burada. Daha sonra da kursiyerlerimizi mini bir tatille ödüllendirmeyi düşünüyoruz. ‘Sıfır atık' projesine Bursa olarak büyük destek vermekten dolayı son derece mutluyuz” diye konuştu.

AK Parti Yıldırım Belediye Başkan Adayı Oktay Yılmaz da Başkan Aktaş ile birlikte kursiyerleri ziyaret etti.