Alışveriş Şenliği başlıyr

Bursa'nın Gemlik Belediyesi tarafından düzenlenen Alışveriş Şenliği 30 Ekimde başlıyor.

Beyaz eşya, mobilya, züccâciye, tuhâfiye, gıda, giysi ve aksesuar gibi pek çok alanda hizmet veren esnafın katılacağı, kaliteli ve uygun fiyatlı binlerce ürünün Gemlikliler ile buluşacağı Alışveriş Şenliği 30, 31 Ekim ve 1 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek. Şenlik, Kapalı Pazar Yeri'nde düzenlenecek.

Konuyla ilgili Gemlik Belediyesi'nden yapılan açıklamada, bu yıl ikinci kez düzenlenen Alışveriş Şenliği'nde esnafa hareketlilik getireceği belirtilirken, ilçe ekonomisine büyük katkı sağlanacağı ifade edildi. Çeşitli alanlarda binlerce farklı ürünün uygun fiyatla Gemliklilere sunulacağı belirtilirken, geçen yıl düzenlenen şenliğin hem vatandaş, hem de esnaf açısından memnuniyet verici olduğu, şenliğin her yıl düzenlenmesinin planlandığı kaydedildi.