Alkışlar Başkan Aktaş'a

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Muhtarlar Korosu'nu Gemlik konserinde de yalnız bırakmadı. İstek üzerine sahneye çıkıp kısık sesine rağmen şarkı söyleyen Başkan Aktaş, davetlilerden alkış aldı.

Büyükşehir Belediyesi Orkestrası bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Çalgıcı Mektebi Roman Orkestrası eşliğinde Bursa'nın ardından ilçe turnelerine çıkan Muhtarlar Korosu Gemlik ilçesinde konser verdi. Gemlik Belediyesi Ömer Meriç Salonu'ndaki gecede Muhtarlar Korosu coşkulu görüntülere imza attı. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş muhtarları yalnız bırakmadı. Muhtarlar Korosu'nun konserine Başkan Alinur Aktaş'ın yanı sıra Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, Gemlik Kaymakamı Kemal İnan ve AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman da katıldı. İstek üzerine Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş ile Gemlik Belediye Başkanı Yılmaz da sahneye çıkıp birer şarkı söyledi. İlk sahneye çıkan Refik Yılmaz, Urfa'nın Etrafı şarkısını seslendirdi. Daha sonra sahneye çıkan Alinur Aktaş da sesinin kısık olmasına rağmen, ısrar üzerine Telgrafın Tellerine Kuşlar mı Konar şarkısını söyledi. Alkış yağmuruna tutulan Başkan Aktaş, salonu dolduran müzikseverlere teşekkür etti.