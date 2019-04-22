Alkol alan arkadaşını bıçakladı

Bursa'da bir kişi önceden husumetli olduğu arkadaşını alkol masasında göğsünden bıçakladı. Arkadaşı kanlar içinde kalırken kaçan zanlı kısa sürede yakalandı.

Elde edilen bilgilere göre Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi. Bayar A. Arkadaşları ile alkol aldığı sırada yanlarına daha önceden husumetli olduğu İ.S. geldi. Burada Bayar A. İle İ.S. arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek yerini kavgaya bıraktı. İki taraf kavga ederken İ.S. yanındaki bıçakla Bayar A.'yı göğsünden bıçakladı.

Bayar A. Kanlar içinde kalırken İ.S. ise koşarak olay yerinden uzaklaştı. Kendi imkanlarıyla hastaneye giden Bayar A. Polise kendisini İ.S'nin bıçakladığını söyledi. Polis İ.S'nin peşine düşerken Bayar A. İse yoğun bakıma alındı.

İ.S'nin yakalanması için çalışma başlatan Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri şüpheliyi kısa süre içerisinde suç aleti ile birlikte yakaladı. Ekipler İ.S'yi cinayet büro amirliğine teslim etti. Cinayet polisi konuyla ilgili soruşturma başlattı.