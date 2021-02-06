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Alkol komasına giren şahıs hayatını kaybetti

Bursa’nın İnegöl İlçesinde bir kişi girdiği alkol koması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Bursa'nın İnegöl İlçesinde bir kişi girdiği alkol koması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, olay Kurşunlu Mahallesinde meydana geldi. 46 yaşındaki Adem Y. isimli şahıs gece boş arazide iddiaya göre alkol almaya başladı. Bir süre sonra komaya giren şahıs yere yığıldı. Durumu fark eden mahalle sakinleri, durumu jandarma ve 112 ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri yerde hareketsiz bir şekilde yatan Adem Y.'ye ilk müdahaleyi yaparak ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi kaldırıldı. Alkol komasına giren şahıs tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Olay ilgili Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı. Şahsın cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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