Alkollü sürücü ağacı devirerek durabildi

Bursa'nın Mudanya ilçesinde alkollü olduğu öğrenilen sürücü; direksiyon hakimiyetini kaybederek ağaca çarparak durdurabildi. Sürücü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Mudanya'da 34 TT 438 plakalı otomobiliyle, Yıdıztepe Mevkisi'nde bir otomobile çarparak yoluna devam eden, G.Ç. adlı sürücü daha sonra Halitpaşa Mahallesi'nde aracın hakimiyetini kaybederek orta refüjde bulunan akasya ağacına çarparak durabildi.

Akasya ağacının yerinden sökülerek devrilmesine neden olan sürücü yaralandı. 112 acil servis tarafından Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı ifade edildi.

Mudanya Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaza ile ilgili soruşturmasını sürdürüyor.