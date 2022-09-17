Alkollü sürücü kontrolünü kaybedince yürüyüş parkuruna uçtu

Bursa'da aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü demir bariyerlere çarparak bir alışveriş merkezinin yürüyüş parkurunda ters döndü. Kazadan yara almadan kurtulan sürücü alkollü çıktı.

Kaza, dün gece 02.00 sıralarında merkez Nilüfer İlçesi İzmir Yolu Caddesi üzerine meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nilüfer'den Osmangazi istikametine seyir halinde olan Coşkun G. idaresinde 16 AHD 677 plakalı otomobil, sürücüsün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesi kontrolden çıkıp bariyerlere çarptı. Çarpışmanın etkisiyle bir alışveriş merkezinin yürüyüş parkuruna uçan araç ters döndü. Kazayı gören vatandaşlar ise durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Araçta bulunan Coşkun G. ve yanında bulunan arkadaşı çevredeki vatandaşların çabasıyla takla atan araçtan çıkarıldı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücünün 142 promil alkollü olduğu tespit edildi. Araç sürücüsü, kendisini başka bir otomobilin sıkıştırdığını iddia ederek kendini savunmaya çalıştı. Olay esnasında yoldan geçen kimsenin olmaması muhtemel bir facianın yaşanmamasını sağladı.

Her ihtimale karşı çevredeki hastaneye kaldırılan kazazedelerin durumunun iyi olduğunu öğrenilirken, polis kazayla ilgili çalışma başlattı.