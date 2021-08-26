Alkollü sürücünün motosikleti çalıntı çıktı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde trafik ekiplerince durdurulan motosiklet sürücüsünün hem alkollü olduğu hem de aracının çalıntı kaydı bulunduğu ortaya çıktı. Sürücü gözaltına alınırken, motosiklet otoparka çekildi.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Nuri Doğrul Caddesi üzerinde seyir halinde olan motosikleti şüphelenerek durdurdu. Yapılan incelemede 16 ATJ 86 plakalı motosikletin Gürsu ilçesinden çalındığı ortaya çıktı. Alkolmetreye üfleyen sürücü Ali F.'nin ise 2.8 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Ekipler tarafından gözaltına alınan şahıs, motosikleti Huzur Mahallesi'nde birinden aldığını iddia etti. Motosiklet çekici vasıtasıyla karakola çekildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.