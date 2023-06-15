Almanya'da Bursa rüzgârı

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa'nın kardeş şehri olan Almanya'nın Hessen eyaletinde düzenlenen “Hessentag Festivali”ne katıldı.

Avrupa'nın en önemli faaliyetlerinden biri olan Hessentag Festivali, bu yıl Pfungstadt kentinde gerçekleştirildi. Dünyanın birçok yerinden katılımcının yer aldığı etkinliğe onur konuğu olarak katılan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, festival boyunca bölgede yaşayan Türklerin ilgi odağı oldu.

Bursa'nın 2010 yılından beri kardeş şehir olduğu Hessen'deki festivalde Bursa'nın tanıtım standını ziyaret eden Başkan Dündar, burada Türkiye Cumhuriyeti Frankfurt Başkonsolosu Erdem Tunçer, Hessen Eyaleti Adalet Bakanı Roman Poseck ve Almanya Avrupa Bakanlığı Müsteşarı Uwe Becker ile bir araya geldi. Bursa'nın kültürel ve doğal güzellikleri hakkında bilgi veren Dündar, katılımcıları Bursa'ya davet etti. Alman yetkililer de, Almanya'nın en ilgi çekici festivaline Bursa heyetinin ayrı bir renk kattığını belirterek, katılımından dolayı Başkan Dündar'a teşekkür etti.