Alpagut rüzgarı Bursa'da esti

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla Alpagut Spor Kulübü Dernekleri Federasyonu'nun koordinasyonunda düzenlenen 3. Dünya Alpagut Şampiyonası, Bursa'da yapıldı.

Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'ndeki şampiyonada Türkiye, Rusya, Irak, Kazakistan, Özbekistan, Pakistan, Bangladeş, İran, Kırgızistan, Romanya, Hindistan, Yemen, Afganistan, Mısır, Filistin, Ukrayna ve Macaristan'dan gelen sporcular mücadele etti. Şampiyona, minikler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde başladı. Açılış törenine; Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Fetih Yıldız, Dünya Alpagut Federasyon Başkanı Vasıf Namazov, Dünya Alpagut Federasyonu Asbaşkanı Emil Rahimov, Türkiye Alpagut Turan Federasyonu Başkanı Metin Karadeniz, KKTC Alpagut Federasyonu Başkanı Tolga Yücetaş, Türkiye Boks Federasyonu Asbaşkanı Fuat Alpaslan, Bakü Gençler ve Spor Baş İdare Başkanı Ragif Abbasov, Uluslararası Turan Oyunları Komitesi Başkanı ve Dünya Alpagut Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Farid Alizade ve Azerbaycan Alpagut Federasyonu Başkanı Gudret Nuriyev ile sporseverler katıldı.

Etkinliğin açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanvekili Fetih Yıldız, "Sporda kazanan mutlaka vardır ancak başarı dostlukla olur, ülkeler arası birlik ve beraberlikle olur ve bunu en iyi gençlerimiz yapar. Birlik ile beraberliğin sağlanmasında gençlerin büyük etkisi var. Gençlerimizin her zaman yanında olmaya çalışıyoruz. Burslar vererek, spor, kültür ve sanat faaliyetleri ile gençlerimizin uğraşma alanlarını genişletiyoruz. Tüm sporculara başarılar diliyorum" dedi.

Türkiye Alpagut Turan Federasyon Başkanı Metin Karadeniz ise Alpagut'un Türklerin ilk uluslararası savaş sanatı olduğunu söyledi. Alpagut'un, Türkiye'yi en iyi temsil edecek spor dallarından biri olduğunu kaydeden Türkiye Boks Federasyonu As Başkanı Fuat Alpaslan da sporculara seslenerek, "Allah hiçbir zaman emeklerinizi boşa çıkarmasın. Sizler kendi ülkelerinizden gelip, devletlerinizi bu sahalarda temsil ediyorsunuz. Hepiniz Bursa'mıza hoş geldiniz" diye konuştu.