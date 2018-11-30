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Alpagutlar Azerbaycan'dan zaferle döndü

Merkezi Bursa’da olan Alpagut Federasyonu dövüşçüleri, Azerbaycan Bakü’de yapılan dünya şampiyonasından 8 kupa ve 53 madalya ile döndü.

Merkezi Bursa'da olan Alpagut Federasyonu dövüşçüleri, Azerbaycan Bakü'de yapılan dünya şampiyonasından 8 kupa ve 53 madalya ile döndü.


19 Ülkenin katıldığı şampiyonada ev sahibi Azerbaycan birinci olurken Türkiye'de takım halinde ikinci sırada yer aldı. Federasyon Başkanı Cemal Ersoy, As Başkanlar Metin Karadeniz, Yüksel Aslan, Betül Altıntaş, Salim Çam Antrenörler Nariman Dursunova, Sinan Öztürk, Baki Şen, Mustafa Bakır, Murat Altun ve Veli Kalkan ile dövüşçüler önceki gün Bursa'ya döndüler. Yeşil Türbesi önünde gerçekleştirilen karşılama töreninde konuşan Federasyon Başkanı Cemal Ersoy Alpagut, “Alpagut, Türk gencinin atalarından kalan savunma ve savaş yöntemlerinin bir spor dalı olarak hayata geçirilmesine verilen tarihi bir addır. Alpagut tek başına düşmana saldıran ve hiçbir yandan yakalanmayan yiğit anlamına gelmektedir. Kurt soyundan seçkin ve saygın kişi anlamına gelen ilk Türk devleti Hunlardan beri savaşçı, cesur, yiğit, anlamında kullanılmıştır. Bugün dünyada yüz binlerce kişiye Çin, Japon hatta Amerikan sporu diye anlatılan, üstelik onların felsefesini aşılayan karate, judo, tekvando, kik boks gibi Türklerden alınma oyunların karşısına bu kez bir Türk sporu olarak çıkıyoruz” diye konuştu.

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