Alparslan Türkeş'in adı İnegöl'de yaşatılacak

Başbuğ Alparslan Türkeş'in ismi, yeni İnegöl bölgesindeki caddeye verilmesi yönündeki madde oy birliği ile kabul edildi.

İnegöl Belediyesi Şubat ayı olağan meclis toplantısını meclis üyelerinin yanı sıra MHP ve İYİ Parti il ve ilçe yöneticileri ile İnegöl Ülkü Ocakları yöneticileri de takip etti. Toplantının açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Alper Taban, babasının vefatı dolayısıyla taziye için arayan herkese teşekkür ederek, toplantıya katılan MHP ve İYİ Parti İl ve İlçe Yöneticileri ile Ülkü Ocaklarına da ayrıca teşekkür etti. İmar komisyonundan gelen maddelerin görüşülmesiyle başlayan meclis, ardından plan ve bütçe komisyonundan gelen maddelerle devam etti. Burada gündemin 4. Maddesinde yer alan ikinci 5 yıllık kamulaştırma planı da masaya yatırıldı. Konuya ilişkin bilgilendirme yapan Başkan Alper Taban, “Nihayetinde kamulaştırmalar ihtiyaçtan dolayı yapılıyor. Bizler de gerek eğitim, sağlık, trafik düzenlemeleriyle ilgili çalışmaları yapabilmek adına, öncelikle vatandaşlarımızın rızalarını alarak kamulaştırmaları yapmak istiyoruz” dedi.

Açıklamalar sonrası farklı mahallelerde bulunan 126 parselin kamulaştırılması MHP'li üyelerin çekimser oy kullanmasıyla oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündemin 5'inci maddesinde ise yeni cadde ve sokaklara isim verilmesi konusu görüşüldü. Bu isimler arasında Başbuğ Alparslan Türkeş'in adının da yer aldığı ifade edilirken, Başkan Taban “Çok kıymetli büyüğümüz Başbuğ Alparslan Türkeş ismini caddeye veriyoruz. Bu ülke için taş üstüne taş koyanların hepsinden Allah razı olsun. Bu günde 8 ayrı noktada sokak ve cadde isimleri belirliyoruz” diye konuştu.

Başbuğ Alparslan Türkeş'in isminin Yeni İnegöl bölgesindeki caddeye verilmesi yönündeki madde oy birliği ile kabul edildi.