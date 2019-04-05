Alt geçide takılan kamyonetin kasası yolu kapattı

Bursa'da alt geçitten geçen bir kamyonetin kasası geçide takılarak yola düştü. Kamyonet yoluna devam ederken, yolu kapatan kasa vatandaşların yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Edinilen bilgiyle göre, İnegöl ilçesinde Süleymaniye Alt Geçidi'nden organize sanayi bölgesine geçmek isteyen sürücüsü ve plakası belirlenemeyen kamyonetin kasası alt geçide takılarak düştü. Düşen kasa alt geçidin bir şeridini trafiğe kapattı. Kasanın düştüğünü fark etmeyen kamyonet sürücüsü, kamyonet kasasını alt geçitte bırakıp yoluna devam etti. Düşen brandayı gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi. Yolun tek şeridini trafiğe kapatan branda, vatandaşlar tarafından sürüklenerek yol kenarına alındı. Ekiplerin incelemelerinin ardından kamyonetin bulması için ekipler çalışma başlattı.