Alt geçidi kullanmayan yayaya otobüs çarptı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde alt geçit yerine ana yoldan karşıya karşıya geçmek isterken otobüsün çarptığı yaşlı adama ağır yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Orhangazi'de ana yol terminal karşısında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, ana yolda bulunan alt geçidi kullanmak yerine yoldan karşıdan karşıya geçmek isteyen Öztürk T. (78) isimli yaşlı adama Mestan S. (66) idaresindeki 16 S 7577 plakalı servis otobüsü çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan Öztürk T. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaşlı adam ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Refüjün telleri kesilmiş

Kazanın meydana geldiği alt geçidin üstünde bulunan ve ana yolu ikiye bölgen refüjdeki tellerin kesildiği ve yayaların alt geçit yerine bu güzergahı kullandığı belirlendi. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.