Alt ve üst geçitlere '48 saatlik' müdahale

Kent Estetiği Şube Müdürlüğüne bağlı mobilize ekipler, yaya alt ve üst geçitlerde solüsyonlama ve kar temizliği çalışması gerçekleştirecek. Kent Meydanı, Şehreküstü, Heykel, Ankara Yolu, İzmir Yolu, İstanbul Yolu ve Mudanya Yolu'ndaki tüm alt ve üst geçitler ile Acemler alt ve üst geçitlerinde, havaalanlarında kullanılan özel buzlanma önleyici solüsyonlarla, 48 saat boyunca buzlanmaya karşı koruma sağlanıyor. Toplam 21 alt geçit ve 54 üst geçitte süreç boyunca sürekli teyakkuzda tutulacak olan ekiplerle, periyodik olarak, mücadele planı doğrultusunda, solüsyonlama ve temizlik çalışmaları devam edecek.