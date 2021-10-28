İhlas Haber Ajansı

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Alt yapı çalışması sırasında kepçe kendi kazdığı kuyuya düştü

Bursa’da alt yapı çalışması sırasında kendi kazdığı kuyuya düşen kepçe, vinç yardımıyla kurtarıldı.

Bursa'da alt yapı çalışması sırasında kendi kazdığı kuyuya düşen kepçe, vinç yardımıyla kurtarıldı.


Olay, Bursa'nın Kestel ilçesi Vani Mehmet Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde alt yapı çalışmaları sırasında bir kepçe, kendi kazdığı derin çukura düştü. Kepçe operatörü işçilerin yardımıyla çukurdan çıkarken, hareket kabiliyeti kalmayan kepçe için vinç çağrıldı. Sokağa gelen vinç, kepçeyi düştüğü çukurdan kurtardı. Bu anlar, vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

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