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Altay maçı hazırlıklarına devam eden Bursaspor'da tempo arttı

TFF 1.

Lig'in 28. haftasında Altay'ı konuk edecek olan Bursaspor, günü çift antrenmanla tamamladı. Yeşil-beyazlı takım akşam idmanında taktik çalışma yaptı.


Lig'in 28. haftasında 5 Nisan Pazartesi günü sahasında Altay ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarını Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde yaptığı günün ikinci antrenmanı ile sürdürdü. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen idman, 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 pas pres çalışmalarıyla devam etti. Yeşil-beyazlı takım son bölümde taktik çalışma yaptı.


Bursaspor, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenman ile devam edecek.

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