Altay toplulukları Osmangazi'de buluştu

Osmangazi Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen ‘Altay Toplulukları Sempozyumu' başladı. Bu yıl 9'uncusu düzenlenen sempozyumun açılışında konuşan Başkan Mustafa Dündar, “8 farklı ülkeden 80 akademisyenin katıldığı sempozyum, Türk destanlarının Orta Asya'dan dünyaya açılmasına büyük katkı sağlayacak” diye konuştu.

Geleneksel hâle gelen ve daha önce Bişkek, İstanbul, Seul, Antalya, Ulaanbaatar ve Bişkek-Isıkköl'de düzenlenen Altay Toplulukları Sempozyumunun 9'uncusu, Osmangazi Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor. Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde 4 gün sürecek sempozyumun bu yılki konu başlığı ise ‘Destanlar ve Destan Kültürü' olarak belirlendi.

Sempozyumun açılışında konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, belediye olarak tarihî ve kültürel mirasımızın korunup yaşatılması, gelecek nesillere aktarılması konusunda çok ciddi çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi. Bir tarih şehri olan Bursa'nın Osmanlı'ya kurucu başkentlik yaptığını belirten Başkan Dündar, “Bursa, bir ana kucağı gibi, Balkanlar'dan, Kafkaslar'a, Orta Asya'dan Anadolu'ya insanların gelip barındığı ulu bir şehir. Osmangazi Belediyesi olarak tarihi mirasımızın yaşatılıp geleceğe aktarılması konusunda çok ciddi çalışma yapıyoruz. Bir yandan şehrimizi yeniliyoruz, bir yandan da tarihî dokusunu ayağa kaldırıyoruz” diye konuştu.

Bu çalışmalardan dolayı 7 farklı ödül aldıklarına dikkat çeken Başkan Mustafa Dündar, “Tarihî eserlerin yaşatılması dışında bilim dünyasının çalışmalarına da destek veriyoruz. Sosyal ve kültürel faaliyetlerle de, geçmişimizi geleceğe aktarmaya büyük özen gösteriyoruz. Düzenlediğimiz sempozyumlarla bilim dünyasına ev sahipliği yapıyoruz. 20 yıldır düzenlediğimiz Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Yarışması, Liseler Arası Mevlânâ Şiir yarışmaları gibi etkinliklerimizle edebiyat dünyamıza yeni eserler kazandırıyoruz. Bugüne kadar 200'e yakın yazılı eseri edebiyat dünyamıza kazandırdık” dedi.

Altay Toplulukları Sempozyumu'na ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyleyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Bu gün gerçekleştirdiğimiz sempozyum, 8 farklı ülkeden 80 akademisyenin katıldığı, oldukça geniş bir coğrafyaya hitap eden, Türk destanlarının Orta Asya'dan dünyaya açılmasına büyük katkı sağlayacak bir faaliyet. Geçtiğimiz aylarda da Türk Moğol Sempozyumunun adıyla benzer bir faaliyet gerçekleştirmiştik. Bu organizasyonun gerçekleşmesinde çok büyük katkısı olan başta Prof. Dr. İlhan Şahin hocamız olmak üzere, tüm kurum ve kuruluşlara, sempozyuma katılan akademisyen hocalarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Şahin: “Altay, kızıl elmadır”

Sempozyumun düzenlenmesinde büyük katkısı olan İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlhan Şahin de, yaptığı konuşmada, verdiği büyük destek için Başkan Dündar'a teşekkür etti. Prof. Şahin, “Altay, bir kızıl elmadır. Bu kızıl elmanın içinden çıkan, Asya'nın en doğusundan en batısına kadar uzanan halk ve toplulukların kültür ve medeniyet değerlerini ortaya koyan bir kavramdır. Osmangazi Belediyemizin desteği ile gerçekleştirdiğimiz 9. Altay Toplulukları Sempozyumu, bizi bir araya getirdi. Aynı kültür ve uygarlık değerlerine sahip olan Asya'nın en doğusundan en batısına, hatta Avrupa'nın ortasına kadar yayılan Altay halk ve topluluklarının kültür ve medeniyet değerlerini ortaya koymak için çıktığımız bu yoldu, başkanımız bugün, Altay kavramını ifade eden 40 eli, 40 halkı, 40 topluluğu bir araya getirdi. Ben kendilerine çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Birol Çetin de bu seneki sempozyumun konusunun Türk destanları olduğunu, Türk milletinin bu konuda engin bir eser hazinesine sahip olduğunu dile getirdi. Prof. Dr. Çetin, “Gerçekleştirilecek oturumlarda, bilim insanlarımız destanlarla ilgili çok önemli bilgileri bizlere sunacaklar. Düzenlenen bu sempozyumların dünyada da çok önemli bir yer edindiğini düşünüyorum. Bilhassa sonuçlarını ihtiva eden kitapların basımı son derece önemli. Bu kültürün dünyaya yayılması noktasında da çok önemli bir yeri olduğunu, biliyoruz” dedi.

Sempozyumun açılışında Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanı Dr. Fahri Solak, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, Taşkent Devlet Şarkşinaslık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gülchekhra Rikhsieva, Moğolistan Tenger Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sodnomdargia Davaadulam ve İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkan Yardımcısı Adem Edirli de sempozyuma destekleri için Başkan Mustafa Dündar'a teşekkür etti.

Başkan Dündar'a Kırgız kalpağı

Konuşmaların ardından, Kazak ozan Bokarıs Nursman, kopuzuyla çıktığı sahnede sempozyuma ev sahipliği yapan Başkan Mustafa Dündar için güzellemeler seslendirdi. Ardından sahne alan Senad Koçarbayev ise Manas destanından kesitler sundu. Açılış töreninin sonunda ise Kırgız Tarih Profesörü Taşpolat Sadıkov, Başkan Mustafa Dündar'a keçeden yapılmış bir Kırgız kalpağı (batur), Yusuf Balasagun Üniversitesi Öğretim Üyesi Sadık Alahan da bir tablo hediye etti.