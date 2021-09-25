Altay Toplulukları Sempozyumu başlıyor

Osmangazi Belediyesi'nin ev sahipliğinde bu yıl 9'uncusu düzenlenecek olan ‘Altay Toplulukları Sempozyumu' 27-30 Eylül tarihleri arasında, dünyanın en büyük tam panoramik müzesi olan ‘Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde gerçekleştirilecek.

Geleneksel hale gelen ve daha önce Bişkek, İstanbul, Seul, Antalya, Ulaanbaatar ve Bişkek-Isıkköl'de yapılan sempozyumun 9'uncusuna Osmangazi Belediyesi ev sahipliği yapıyor. Altay halk ve topluluklarının kültür ve uygarlık değerlerini ele alan sempozyum serilerinden Uluslararası Altay Toplulukları Sempozyumu'nun bu yılki konu başlığı, ‘Destanlar ve Destan Kültürü' olarak belirlendi. Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde gerçekleştirilecek sempozyuma; Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Tarih Kurumu, Türk Dünyası Belediyeler Birliği, TÜRKSOY gibi kurumlar da destek veriyor. Sempozyuma başta Türkiye olmak üzere Japonya, Moğolistan, Hindistan, Kırgızistan, Kazakistan, Azerbaycan, Macaristan ve İspanya gibi ülkelerden 80 bilim insanı bildirileriyle katılacak. 27 Eylül Pazartesi saat 10.00'da Manas Destanı'ndan kesitler ve açılış bildirisi ile başlayacak sempozyumda, ‘Altay Toplulukları Sözlü Kültür Verilerinin Stratejik Tahlili', ‘Altay Halk Türeyiş Destanlarının Tipolojisine Dair', ‘Destanlara Göre Türk Kültür Çevresinde Kurt', ‘Türk Tarihinde Alp Er Tonga ve Afrasyab Meselesi' gibi çeşitli başlıklar konuşulup tartışılacak. Sempozyum, 30 Eylül'de sona erecek.