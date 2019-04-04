Altepe'den Aktaş'a sürpriz ziyaret

Eski Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, 31 Mart mahallî seçimlerinde tekrar göreve seçilen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a sürpriz ziyarette bulunarak kendisini tebrik etti.

Büyükşehir Belediye Başkanlığı için cumhur ittifakı adayı Alinur Aktaş ile millet ittifakı adayı Mustafa Bozbey arasındaki nefes kesen yarışta ipi Aktaş göğüsledi. Aktaş'a seçim sonrası bir çok isimden tebrik gelirken, bir tebrik de Recep Altepe'den geldi. Aktaş, "Geçmiş dönemlerde Osmangazi Belediye Başkanlığı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevlerinde bulunan Recep Altepe'ye şehrimize hizmetleri ve nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum" dedi.